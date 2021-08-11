Doğaköy'de yangın çıktı

Hemen olay yerine giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yangının makilik alanda çıktığını ve güçlü imbatın etkisi ile yayılma gösterdiğini belirtti.

Hemen olay yerine giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yangının makilik alanda çıktığını ve güçlü imbatın etkisi ile yayılma gösterdiğini belirtti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Başkan Vekili Pehlivan, "Saat 15. 00 civarlarında Yanıkköy'deki makilik alanda başlayan yangın, Doğaköy'e doğru sıçradı. Orman Teşkilatımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz ve helikopterin havadan ve yerden müdahalesi ile yangın saat 17. 00 civarlarında kontrol altına alındı. Belediyemize ait 2 arazöz de yangına müdahale etti. Şu an soğutma çalışmalarımız başladı. Devletimizin bütün imkanlarıyla söndürülen yangında, herhangi bir can ve mal kaybımız söz konusu değildir. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle acıları yaşatmasın" dedi.

Yangına 3 helikopter, 11 orman aracı, 8 itfaiye, yer ekipleri, belediye personeli ve yöredeki vatandaşlar müdahale etti. Menemen Belediyesi ekipleri, söndürme çalışmalarına katılanlara ayran ve su dağıttı.

Kaynak: Habermetre