DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı
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DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı

16.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:13
DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 97'nci Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 97'nci Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bulunan bir otelde salgın tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen toplantı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Devam eden mali ve teknik destek programlarına yönelik başvuruların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yılmaz, "Ajansımız faaliyetlerine 2021 yılı çalışma programı çerçevesinde devam etmektedir. Destek programları kapsamında, ilk kez ajansımız tarafından uygulanan "Finansman Desteği" modelinde yeni programların uygulanabilmesi için hazırlıklarda son aşamaya gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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