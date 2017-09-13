Doğaka'nın Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 78. yönetim kurulu toplantısı Osmaniye'de yapıldı.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 78. yönetim kurulu toplantısı Osmaniye'de yapıldı.
Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Başkanı Ömer Faruk Coşkun başkanlığındaki toplantı Valilik Rahime Hatun toplantı salonunda yapıldı.
Coşkun, 2017 Teknik Destek Programı kapsamında, mayıs-haziran ve temmuz-ağustos olmak üzere iki dönemde proje başvurularının alınmaya devam ettiğini, bu dönemde Hatay'dan 5, Kahramanmaraş'tan 9, Osmaniye'den 2 proje başvurusu yapıldığını belirtti.
Yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda 12 projenin başarılı bulunduğunu kaydeden Coşkun, "Değerlendirmelerde Hatay'dan 4, Kahramanmaraş'tan 6, Osmaniye'de 2 proje başarılı bulundu. Bu projelerin mayıs-haziran dönemine ait olanlarının başvuru sahipleriyle sözleşmeler imzalanmakta olup proje uygulamaları başlatılmıştır. Temmuz-ağustos döneminde başarılı olan proje sahiplerine önümüzdeki günlerde yazılı bildirimler yapılacak ve bu projelerde de uygulamaya başlanılacaktır." dedi.
Yapılan konuşmanın ardından toplantı, gündem maddelerinin değerlendirmesiyle devam etti.
Toplantıya Hatay Valisi Erdal Ata, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Çinçin ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke katıldı.