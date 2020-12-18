Doğadan toplayarak yaptığı ahşap eserlerle kendisini rehabilite ediyor
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Doğadan toplayarak yaptığı ahşap eserlerle kendisini rehabilite ediyor

18.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49
Doğadan toplayarak yaptığı ahşap eserlerle kendisini rehabilite ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gökmen Can, bir televizyon programındaki belgeselden etkilenerek doğadan toplamaya başladığı ağaç parçalarını işleyerek objeler yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gökmen Can, bir televizyon programındaki belgeselden etkilenerek doğadan toplamaya başladığı ağaç parçalarını işleyerek objeler yapıyor.

İslahiye Belediyesinde marangoz atölyesinde çalışan 48 yaşındaki Gökmen Can, bir televizyon programındaki belgeselden etkilenerek mesai saatleri dışında 3 yıl önce hobi olarak başladığı ağaç işleme sanatını icra ediyor, ürettiği eserlerin bir kısmını ise satıyor.

Aydınlık Mahallesi'ndeki atölyesinde gazetecilere açıklama yapan Can, "Burası benim dünyam, terapi merkezim. Burası beni adeta rehabilite ediyor." dedi.

Doğayı çok sevdiğini ifade eden Can, doğada atıl kalan ağaç, odun gibi bulduğu malzemelerden atölyesinde isimlik, sehpa, abajur, saat, ahşap raf gibi objeler ürettiğini belirterek, "Yaklaşık 50-60 parçadan oluşan değişik ağaç cinslerinden oluşan parçaları birleştiriyorum. Ağaçların doğallığı haricinde sadece vernik kullanıyorum." diye konuştu.

Atölyesinde mutlu olduğunu, gelen talebe yetişemediğini dile getiren Can, ürettiği kalemlik gibi ojelerin 300 ila 500 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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