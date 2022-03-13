DOĞADAN TOPLADIĞI KIRILMIŞ AĞAÇ DALLARINI SÜS EŞYALARINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesinde işçi olarak çalışan Gökmen Can (49) doğadan topladığı ağaç parçalarını işleyerek süs eşyalarına dönüştürüyor.

Gökmen Can,"Yıllar önce bir belgeselde izleyerek başladım. Doğada bulduğum kırılmış ağaç dalları ve odun parçalarını işleyerek süs eşyalarına dönüştüyorum"dedi.

İlçeye bağlı Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan belediye işçisi Gökmen Can, yıllar önce bir belgeselde ağaç dallarından süs eşyaları yapıldığını gördü. Bunun üzerine ağaç dallarından yapılan dekoratif eşyalara merak salan Can, boş zamanlarında doğada dolaşarak kırılmış ağaç dalları ve odun parçaları toplamaya başladı. Topladığı parçaları evinin atölyeye dönüştürdüğü bir odasında kendi tasarladığı isimlik, kalemlik, abajur, duvar saati gibi süs eşyalarına dönüştürmeye başladı.

'MUTLULUĞU BU ŞEKİLDE YAKALADIM'

3 yıl önce izlediği bir belgeselde etkilenerek başladığını ve ağaçları işlerken mutlu olduğunu söyleyen Gökmen Can,boş zamanlarında doğada dolaşarak kırılmış ağaç dalları topladığını ve bunları da süs eşyalarına dönüştürdüğünü söyleyerek şöyle dedi:

"Yıllar önce bir belgeselde seyretmiştim. Bende doğayı çok seven birisiyim. Önce sadece sobada yakmak için baktığım ağaç dalları, odun ve tahta parçalarına şimdi, atölyemde tasarımını yapıyorum. Vida ve çivi kullanmadan kendi el emeğimle, bazen yüzlerce parçayı birleştirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyorum. Yaptıklarım ev ve ofislere estetik katıyor. İnsanın sıfırdan bir ürün çıkarması ve başkalarının da onu beğenmesi insanı mutlu ediyor."