Doğadan topladığı bitkilerle gelin buketi yaptı, siparişlere yetişemez duruma geldi
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Doğadan topladığı bitkilerle gelin buketi yaptı, siparişlere yetişemez duruma geldi

Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförü Hatice Özkan, dağdan topladığı bitkilerle gelin buketi yapıp satıyor.

Doğadan topladığı bitkilerle gelin buketi yaptı, siparişlere yetişemez duruma geldi
26.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:35

Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförü Hatice Özkan, dağdan topladığı bitkilerle gelin buketi yapıp satıyor. Özkan, hazırladığı özel yapım gelin buketleri, yok satıyor.

Dağ eteklerinden özenle topladığı bitkileri, ayıklayıp demet haline getirdiği buketleri gelinlere satıyor. Özkan'ın gelinlerin kıyafetine göre hazırladığı demetler, yok satıyor. Hazırlanan doğal buketlerin yapay buketlere göre daha fazla rağbet görüp satıldığını kaydeden bayan kuaförü Özkan, "Yapay demetlerden daha fazla satılan buketlerimizi özenle hazırlıyoruz. Yapmış olduğumuz buketleri almak isteyen gelinler tarzlarını söylüyor. Bizler de buketleri hazırlıyoruz. Onlar hayal ediyor, ben de hayallerini gerçekleştiriyorum. Topladığım bitkiler tamamen doğal, gelinlerimiz bu şekilde mutlu oluyor" dedi.

İSTİHDAM KAPISI OLUŞTU

Özenle hazırlanan bitkilerin toplanmasının istihdam kapısı oluşturduğunu vurgulayan Özkan, hem bitkileri toplayan kişilerin hem de kendisinin kazandığını söyledi. Özkan, "Gelin buketinde kullanılmak üzere toplanılan bitkiler istihdam kapısı oluşturdu. Çalıştığım için bitkileri toplayamıyorum. Benim yerime toplamak isteyenler oluyor. Bitkileri toplamak isteyen kişilere emeklerinin karşılığını veriyoruz. Buketler doğal oldukları için daha fazla satılıyor. İnternet üzeri yaptığımız buketleri satışa sunuyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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