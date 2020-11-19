Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri
Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bunun için istenen yemek ise Mehmet Şefin imza tabağı Doğan oldu. Mehmet Yalçınkaya şef, oyun öncesinde "Doğadan" nasıl yapılır, neye dikkat etmeli, püf noktaları nelerdir tek tek anlattı. Şefin anlatımıyla Doğadan tarifi, gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.
Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, yapılan oyunlar ile birlikte şeflerin özel tarifleri de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bu akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda ise yapılması istenen yemek Mehmet şefe aitti. Şefin özel tarifi olan "Doğadan" nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. İşte 19 Kasım MasterChef 2020 Mehmet şefin imza tabağı Doğadan tarifi, püf noktası, gerekli malzemeler…
MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI DOĞADAN MALZEMELERİ
Sebzeler
Baby pancar
Mor havuç
Rezene
Karnabahar
Baby havuç
Kereviz sapı
Kuşkonmaz
(yukarıdaki sebzeler, blanch edilip tütsülenecek.)
Yer elması
Sarımsak
Zeytinyağı
Baby patates
Truf mantarı
Yoğurtlu mayonez sos
Süzme yoğurt
Tuz
Karabiber
Truf yağı
Arpacık soğan turşusu
Arpacık
Şalgam suyu
Limon
Şeker
Soslar
Tarçın
Bal
Limon suyu
Nar ekşisi
Zeytinyağı
Susam yağı
Zencefil
Enginar sirkesi
Süsleme
Erik çiçeği
Latin yaprağı
DOĞADAN NASIL YAPILIR?
Yer elması ve baby patatesleri yağlı kağıdın içinde sarımsak ve zeytinyağı ile fırına atıyoruz.
Kalan bütün sebzeleri soyup blanch ediyoruz fazla suyundan arındırıyoruz ve kenarı ayırıyoruz.
Arpacık soğanların kabuğunu ayırıp şalgam suyu, limon ve şeker ile bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz.
Mayonezimizi yapıyoruz truf yağı ve süzme yoğurt ile birleştirip çırpıyoruz.
Kullanacağımız diğer soslarımız için; tarçın bal, limonsuyu ve zeytinyağını çırpıyoruz.
Nar ekşisi ve zeytinyağını çırpıyoruz.
Susam yağı, zencefil ve enginar sirkesini çırpıyoruz.
Soslarımızın hepsini sos fişeklerine alıp ayırıyoruz.
Kuşkonmazlarımızı uzunlamasına kesiyoruz tabağımızın altına şerit şerit yerleştiriyoruz.
Üzerine mayonezli, ruf yağlı dip sosumuzu koyuyoruz. Sosun içine batacak şekilde dik pozisyonda sebzelerimizi ve soğan turşumuzu yerleştiriyoruz.
Taze truf mantarı rendeleyip, üç farklı sosumuzla lezzetlendirip. Yenilebilir çiçek ile süslüyoruz.
AFİYET OLSUN.