Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri
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Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri

19.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:04
Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri

Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bunun için istenen yemek ise Mehmet Şefin imza tabağı Doğan oldu. Mehmet Yalçınkaya şef, oyun öncesinde "Doğadan" nasıl yapılır, neye dikkat etmeli, püf noktaları nelerdir tek tek anlattı. Şefin anlatımıyla Doğadan tarifi, gerekli malzemeler ve yapılışı haberimizde.

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, yapılan oyunlar ile birlikte şeflerin özel tarifleri de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bu akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda ise yapılması istenen yemek Mehmet şefe aitti. Şefin özel tarifi olan "Doğadan" nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. İşte 19 Kasım MasterChef 2020 Mehmet şefin imza tabağı Doğadan tarifi, püf noktası, gerekli malzemeler…

MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI DOĞADAN MALZEMELERİ

Sebzeler

Baby pancar

Mor havuç

Rezene

Karnabahar

Baby havuç

Kereviz sapı

Kuşkonmaz

(yukarıdaki sebzeler, blanch edilip tütsülenecek.)

Yer elması

Sarımsak

Zeytinyağı

Baby patates

Truf mantarı

Yoğurtlu mayonez sos

Süzme yoğurt

Tuz

Karabiber

Truf yağı

Arpacık soğan turşusu

Arpacık

Şalgam suyu

Limon

Şeker

Soslar

Tarçın

Bal

Limon suyu

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Susam yağı

Zencefil

Enginar sirkesi

Süsleme

Erik çiçeği

Latin yaprağı

Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri

DOĞADAN NASIL YAPILIR?

Yer elması ve baby patatesleri yağlı kağıdın içinde sarımsak ve zeytinyağı ile fırına atıyoruz.

Kalan bütün sebzeleri soyup blanch ediyoruz fazla suyundan arındırıyoruz ve kenarı ayırıyoruz.

Arpacık soğanların kabuğunu ayırıp şalgam suyu, limon ve şeker ile bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz.

Mayonezimizi yapıyoruz truf yağı ve süzme yoğurt ile birleştirip çırpıyoruz.

Kullanacağımız diğer soslarımız için; tarçın bal, limonsuyu ve zeytinyağını çırpıyoruz.

Nar ekşisi ve zeytinyağını çırpıyoruz.

Susam yağı, zencefil ve enginar sirkesini çırpıyoruz.

Soslarımızın hepsini sos fişeklerine alıp ayırıyoruz.

Kuşkonmazlarımızı uzunlamasına kesiyoruz tabağımızın altına şerit şerit yerleştiriyoruz.

Üzerine mayonezli, ruf yağlı dip sosumuzu koyuyoruz. Sosun içine batacak şekilde dik pozisyonda sebzelerimizi ve soğan turşumuzu yerleştiriyoruz.

Taze truf mantarı rendeleyip, üç farklı sosumuzla lezzetlendirip. Yenilebilir çiçek ile süslüyoruz.

AFİYET OLSUN.

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