Doğadaki mantar türlerinin 350'si bu kitapta

İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu (VAPKO) üyesi Jilber Barutçiyan, Türkiye'nin bu alanda tanınan mantar uzmanı... 2006'dan beri mantarlar konusunda arazi ve eğitim çalışmaları yapıyor.

İsviçre Mantar Uzmanları Kuruluşu (VAPKO) üyesi Jilber Barutçiyan, Türkiye'nin bu alanda tanınan mantar uzmanı... 2006'dan beri mantarlar konusunda arazi ve eğitim çalışmaları yapıyor. Türkiye'de baş döndürücü zenginlikte bir mantar florası olduğunu ama bu ticari potansiyelin değerlendirilmediğini, hemen hiç kaynak bulunmadığını, ayrıca bilinçsiz mantar toplama alışkanlıkları yüzünden zehirlenme vakaları olduğunu vurguluyor.

Toplumda bir bilinç oluşturmaya çalışan Barutçiyan, ikinci kitabı 'Makro Mantarlar'ı çıkardı. "Makro mantar nedir" sorumuzuysa şöyle yanıtlıyor: "2 milimetreden büyük mantarlara makro mantar deniyor. Gözle göremeyeceğimiz pek çok mantar türü var. Çıplak gözle görebildiğimiz mantarlara yer verdik."

Bunun, ilk kitabı 'Türkiye'nin Mantarları'ndan farkını sorduğumuzda şunları söylüyor: "Mantarlar hakkındaki bilimsel bilgiler sürekli güncelleniyor. İlk kitapta 200 tür yer alırken burada 350 mantar türünü, daha kapsamlı inceledik. Avrupa'ya, 'Türkiye'de böyle bir mantar kitabımız var' diyebiliriz artık."

Türkiye'de yaklaşık olarak 30 bin tür mantar olduğunu söyleyen Barutçiyan, doğal mantarların ticaretinin dağ ve orman köylülerine gelir kaynağı oluşturabileceğini düşünüyor, "Mantarda çok az miktarda protein var. Et, yumurta ya da balık yerine değil, kendine has dokusu ve lezzeti için tüketilir" diye de ekliyor.

"PORÇİNİDEN DONDURMA YAPTIK!"

Jilber Barutçiyan dünyada en sevilen ve pahalı mantar türlerinin tamamının ülkemizde olduğunu söylüyor: "Zamanında imparatorlara sunulduğu için imparator mantarı (Amanita caesarea) olarak anılan tür, Avrupa'da 150 Euro'dan aşağı satılmazken Türkiye'de tonlarca var, kilosunu 10-20 liraya alabiliyorsunuz. Japonların en sevdiği matsutake mantarı da Toroslar'da bolca var." Bugün Avrupa'ya en kaliteli morel (kuzu göbeği)mantarlarını ihraç ettiğimizi söyleyen Barutçiyan'ın "En iyi mantar pişirme yöntemi nedir" sorusuna yanıtıysa şöyle: "Mantarlar balıklar gibi. Her birinin farklı ideal pişirme yöntemi var. Ama yeni nesil şefler mantarlarla yaratıcılıklarını konuşturabiliyor. Örneğin biz porçiniden dondurma yaptık ve çok başarılı oldu."

Kaynak: Hürriyet