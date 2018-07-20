Doğadaki Bitki ve Canlı Türlerinin Korunmasına Yönelik Çalıştay

Kilis'te karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi çalıştayı düzenlendi.

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün topraklarında kendi zenginliğinin ne olduğunun farkına varabilmesi için böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

İnsanın her yerde olduğu gibi etrafını tahrip ettiğini, doğadaki canlıların yaşam ortamlarını bozarak sayılarını ve yayılışlarını azalttığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kilis'te arazi kullanımının çok yaygın olmasından dolayı kullanılmayan el değmemiş arazinin çok fazla kalmamasından dolayı bu biyolojik çeşitliliğimiz, zenginliğimiz geriye doğru gitmekte. Elimizde ne var ve bunları nasıl muhafaza edebiliriz? Gelecek nesillere bunları nasıl ulaştırırız? Bunun çözümlerini arama gayesiyle buradayız.Tarım yapıyoruz ve toprağı işleyeceğiz diye onların yaşam ortamlarını bozup yok ediyoruz. Anız yakıyoruz onların yayılma imkanlarını ortadan kaldırıyoruz. Barajlar yapıyoruz ama onların geçiş imkanlarını ortadan kaldırıyoruz."

Erdoğan, sınırımızın diğer tarafındaki sıkıntılardan kaynaklanan bölgeye yapılan duvar nedeniyle yaban hayvanlarının geçiş olanağının büyük ölçüde aradaki bağı kopardığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, proje kapsamında Kilis ilinin flora ve fauna biyolojik çeşitliliği hakkında bitki, memeli, kuş, çift yaşar, sürüngen ve iç su balıkları uzmanlarının yapmış olduğu literatür arazi çalışmalarına yönelik sunumlar yapıldı.

Daha sonra kent genelinde ekolojik açıdan hassas durumda olan flora ve fauna türlerine yönelik tehdit ve disklerin belirlenerek izleme çalışmaları hakkında tespitlerde bulunuldu.

Çalıştayın, hafta sonu arazi çalışmalarının ardından sona ereceği bildirildi.