Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
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Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor

Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü, doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumlarını 3 yıl önce kurdukları 62 dekarlık bahçelerde çoğaltarak, 56 türe çıkardı.

ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü, doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumlarını 3 yıl önce kurdukları 62 dekarlık bahçelerde çoğaltarak, 56 türe çıkardı. Bahçelerde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitki tohumları isteyen köylülere ücretsiz olarak dağıtılırken, bal ormanlarında verimi artırmak için kullanılmaya başlandı. Bitkilerden elde edilen yağ ve çay gibi ürünleri de üreticilere örnek olması için PTT AVM'ler üzerinden satışa çıkarıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, birçoğu ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen şifalı ve değerli bitkileri, tıbbi bitki bahçelerinde ve fidanlıklarda çoğalttı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında 3 yıl önce kurulan 62 dekarlık bahçelerde tıbbi ve aromatik bitkilerin sayıları 56 türün üzerine çıkarıldı. Bahçelerde aralarında alıç, ahlat, üvez, kızılcık, hünnap ve ıhlamur gibi çalı gruplarının yanı sıra, adaçayı, melisa, lavanta, ekinezya, sarı kantaron, zufa otu, kişniş, tıbbi papatya gibi tıbbi ve aromatik bitkiler de ekildi.

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ile birlikte sahalarda incelemeler yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel Ormanın sadece ağaçtan ibaret olmadığını belirterek "Son yıllarda insanlığa şifa dağıtan, yaban hayatına besin olan türler üzende yoğunlaştık. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği giderek artıyor ve yüksek gelir vadediyor. Orman köylülerimiz bu işi yapsın istiyoruz. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerini bir merkez durumuna getirdik. Öncülük görevimizi yapıyoruz. Bal ormanlarına da bu bitkileri dikiyoruz. Arı yetiştiricilerin istediği, çiçeklenme süresi uzun olan türlerle bal üretimini artırmayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar'da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezimiz de bu bitkilerin uçucu yağlarını çıkarabiliyor, yağ ve çay elde edilebiliyor ve paketleyerek son tüketiciye ulaştırabiliyoruz. Özel sektöründe ilgisi büyük. Bizim amacımız özel sektöre rakip olmak değil onların ufkunu açmak" dedi.Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar ise, projede üçüncü aşamaya gelindiğini ifade ederek, "Elimizdeki genetik kaynaklardan üretim yapmak isteyenlere vereceğiz. Orman içindeki vejetasyonu zenginleştirmek ve çiçeklenme dönemini uzatmak için çalışıyoruz. Standart ürün elde etmek için de klon parkı kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bitkilerin etkin maddeleri aynı zamanda ilaç ve kozmetik endüstrisin için hammadde nitelindedir. Mesela, gıdaların raf ömrünü uzatan sağlıklı bileşenler elde ediliyor" diye konuştu.BAL ORMANLARINA DİKİLİYOR

Bahçelerde elde edilen tıbbi ve aromatik bitkiler arıcılık yapan bal ormanlarına da dikiliyor. Çiçeklenme süresi uzun olan türlerle arıcılığın veriminin de arttırılması hedefleniyor. Elde edilen yağ ve çay gibi ürünler ise Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nce PTT AVM sitesinden satışa sunuluyor.


Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor
Doğada yetişen tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçelerde çoğaltılıp bal ormanlarına dikiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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