Doğada Yaşama İsteği Uyandıran Masalsı Evler

Bugün herkesin aklında yer alan hedeflerden en öncelikli olanı pek tabii ki bir ev sahibi olmak. Elbette herkes kendi imkanlarına göre dünyada mekan şiarının peşinden gidiyor; kimi kırsal yerlerden bir arsa alıp üzerine ev yaptırıyor, kimi ev kredisi ile toplu konut projelerinden ev satın alıyor. Ev sahibi olmanın bugünün ekonomik koşullarında sağlam bir güvenceye sahip olmak anlamına gelmesinden de ötürü, bu amaç artık iyiden iyiye oldukça yaygınlaştı. Tabii ev alma hedefi bu kadar yaygın bir hedef haline gelince emlak sektörü de gelişiyor ve mimari tasarımlar ve inşaat teknolojileri de kendini geliştiriyor ve her geçen gün yenilikler ve ilerlemelerle karşımıza çıkıyor.



Eskiden insanların hayallerini süsleyen evler genellikle devasa malikaneler, lüks villalar ya da şehrin en görkemli apartman daireleri olurdu. Bugün artık ev sahibi olmak bir zenginlik göstergesi olmadığı için mimari tasarımlar da bir hayli çeşitlendi ve yalnızca lüks ve gösterişli mimariler değil görünce kendine hayran bırakan. Özellikle kırsal alanlarda ya da sahil şehirlerinin kıyılarında minik de olsa bir yuva ihtiyacı duyulmasının artması küçük ama göz kamaştırıcı evlerin üretimini arttırdı. Prefabrik ev teknolojileri gelişti, ahşap evler artık daha sağlam ve modern yöntemlerle inşa ediliyor ve doğal taş evler de yeniden popülerleşti... Yani artık betonarme büyük yapılar emlak sektörünün başrolünde değil, her tarza uygun ve her malzemenin görülebildiği modern evler revaçta.



Özellikle bir gün küçük de olsa masalsı bir kır evi sahibi olmak istiyorsanız bu yazımızda derlediğimiz farklı tekniklerle inşa edilmiş evleri mutlaka görmelisiniz! Hepsi birbirinden güzel!



Sıcacık bir bungalov



(Fingerhaus GMBH/ homify.com.tr)



Bungalovlar genellikle ahşap malzeme ile inşa edilen, az odalı, yüksek bir tavanı olmayan, çatılı ve verandalı, inşa süreci oldukça pratik olan ve genellikle kırsal ya da yazlık bölgelere yapılan sevimli ve ekonomik evlerdir. Bugün artık modüler evlerin ön plana çıkmasıyla bu örnekteki gibi sıcacık ve yuva hissi veren bungalovlar da en göz alıcı ev tercihlerinin başında geliyor.



Doğayla iç içe eşsiz bir ferahlık



(Reitsema ve Partners/ homify.com.tr)



İşte yemyeşil bir doğanın içinde, oturum alanı küçük olmasına rağmen yüksek tavanı ve ekolojik çatı modeliyle oldukça ferah bir yaşam kalitesi sağlayan ve dışarıdan bakıldığında da gerçekten masallardan fırlamış gibi duran şahaser gibi bir ev modeli!



27 metrekarelik çiçek gibi bir ev



(Rusticasa/ homify.com.tr)



Bu huzur dolu ahşap kulübe ise sadece 27 metrekarelik bir yaşam alanına sahip ama küçük verandası bile ne kadar pozitif enerjili ve mutluluk veren bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor değil mi?



"Bir ağaç gibi tek ve hür..."



(Aleksandr Zhydkov Architect/ homify.com.tr)



"Ve bir orman gibi kardeşçesine..." Usta şairin bu meşhur dizelerine yakışan bir ev modeli var sırada. Oldukça yoğun bir ormanın içinde bulunan ahşap evin yapımında hiç beton ya da başka yapay bir malzeme kullanılmamış ve çevresiyle uyum içinde sofistike bir mimari ve yaşam alanı oluşturulmuş. Evin neredeyse oturum alanı kadar büyük bir terasının olması da dışarıdaki doğayla ne kadar iç içe bir yaşam kurulduğunun ispatı gibi.



Köy evi kavramına modern bir yorum



(Zanella Architettura/ homify.com.tr)



Ekonomik bir şekilde ev sahibi olmanın yollarından biri de kırsal alanlardaki köylerde yer alan eski evleri satın alarak tadilattan geçirmek diyebiliriz. Ancak bugünlerde en çok rastladığımız sıkıntılardan biri de bu tarz doğal ve yerel mimarilerin dokularının bozularak modernleştirilmesi. Oysa bu örnekteki gibi tarihsel ve kültürel doku korunarak yenilenen evler benzersiz bir ilham kaynağına dönüşüyor.