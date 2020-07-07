Doğada yaralı bulunan yavru ayılar, laktozsuz süt, bal, provitamin ile besleniyor - Doğada yaralı bulunan yavru ayılar, laktozsuz süt, bal, provitamin ile besleniyor Yavru ayılara rehabilitasyon merkezinde bebek gibi bakılıyor Yavru ayılar sıcak havada su fıskiyesi ile serinletiliyor Doğada yaralı ve sahipsiz olarak bulunan yavru ayılara Düzce'de bebek gibi bakılıyor.

- Doğada yaralı bulunan yavru ayılar, laktozsuz süt, bal, provitamin ile besleniyor

Yavru ayılara rehabilitasyon merkezinde bebek gibi bakılıyor

Yavru ayılar sıcak havada su fıskiyesi ile serinletiliyor

DÜZCE - Doğada yaralı ve sahipsiz olarak bulunan yavru ayılara Düzce'de bebek gibi bakılıyor. Yaz aylarında serinletilen ayılar, laktozsuz süt, bal, provitamin gibi özel karışımlarla besleniyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bağlı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi doğada kaybolan, avcılar tarafından saldırıya uğrayan veya öksüz kalan yavrulara bebek gibi bakılıyor. Merkezde yavru hayvanların yanı sıra yetişkin hayvanların da bakımları yapılıyor. Yavru hayvanlar ise bebek gibi bakılıyor. Merkezde bulunan yavru ayılar mevsimsel meyveler ile beslenirken, kendileri için hazırlanan yaşam alanında eğlenceli dakikalar geçiriyor. Milli parkların maskotu olan yavru ayılara Eftalya ve Eftal isimleri takıldı. Ayılar sıcak havalarda su fıskiyeleri ile serinletiliyor.

Öksüz bulundular, rehabilitasyona alındılar

4 ay önce Kocaeli'de ormanda gezen vatandaşlar tarafından bulunan dişi bir yavru ayı bulundu. Çevrede annesinin olmadığını gören vatandaşlar yavru ayıyı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdi. Yavru ayı burada bakımlarının yapılmasının ardından Düzce'de bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Özel bir yaşam parkuruna alınan dişi yavru ayıya 'Eftalya' ismi verildi. İkinci yavru ayı ise Bolu ormanlarında öksüz olarak bulundu. Erkek yavru ayıya görevliler tarafından 'Eftal' ismi verilerek özel alana koyuldu. İki yavru ayı için özel olarak hazırlanan yaşam alanına, bir çok özellik eklendi. Su havuzu da koyulan yaşam alanında yavru ayılara bakım yapan personel mevsim meyveleri ile ayıları beslerken, sıcak havalarda da ayılara fıskiye ile su tutuyor. Ayrıca ayılar yaşam alanlarında kendilerine özel hazırlanan parkurda dilediklerince vakit geçirirken, kendi aralarında çeşitli oyunlar oynaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaban hayatı uzmanı bakımları yapıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünden mezun olan Buğra Emiroğlu, hayvanların tüm bakımlarını özel olarak yapıyor. Türkiye'nin ilk yaban hayatı uzmanlarından birisi olduğunu dile getiren Buğra Emiroğlu, yavru ayıların yaban hayatına alışması için çok bir araya gelmediğini elleri ile beslediğini fakat 1 yıl sonra doğaya salacaklarını dile getirdi. Yaban Hayatı Uzmanı Emiroğlu şöyle konuştu: " Tüm yavrularımızın bir hikayesi var. Yavru ayılarımız doğada bulundu öksüz olarak. Annelerine ulaşılamadı. Yaklaşık 4 ay oldu bize geleli. Bunları bebek gibi bakıyoruz. İlk başta bunlara özel karışık kompleks yapıda bir malzeme hazırladık. Laktozsuz süt, bal, aptamil ve provitamin gibi bazı karışımlar yaparak onları yaklaşık 1-1.5 ay kadar süt ile besledik. Şimdi biraz daha katı gıdaya döndük. Şu anda meyve ağırlıklı olarak besliyoruz. Arada bir sütlü ekmek yapıyoruz onlara. Katı olarak protein ihtiyacını karşılaması açısından kaliteli köpek maması kullanıyoruz" dedi.

"1.5 yaşında doğaya salınacaklar"

Yavru ayılara bebek gibi baktıklarını, fakat insana hemen alışabilecek bir türde oldukları için Hayvanat bahçesi gibi herkesin elinden değil, tek bir elden beslediklerini, hayvanların insanlardan uzak ormana yakın bir alanda yaşam alanında rehabilite ettiklerini belirten Yaban Hayatı Uzmanı Buğra Emiroğlu, " Biz bu hayvanları doğaya rehabilite edebilmek için bunları burada tutuyoruz. Yabani hayata uyum sağlamaları açısından bir ortam hazırladık. İnsandan daha uzak sadece yeşilliği görecek şekilde ormanı görebilecek şekilde bir yerdeyiz. Hayvanlarımız özellikle ayılar 1-1.5 yaşına geldikleri zaman seneye bu mevsimlerde doğa ile buluşacaklar. İnsan elinden ne kadar oldukça müdahale etmiyoruz, dokunmuyoruz sevmiyoruz. Yaban hayata alışsınlar diye. Ayılar çok zeki hayvanlardır. İnsana çok çabuk alışabilecek bir tür. Fazla alıştırmadan bu şekilde kapalı bir ortamda sadece tek bir elden besliyoruz. Biz bunları burada bebek gibi besledik ama doğal hayata hazırlıyoruz onları. Hayvanat bahçesinde beslemiyoruz onları" şeklinde konuştu.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yavru ayılar, kendilerine özel olarak hazırlanan yaşam alanından 2021 temmuz ayında çıkartılarak doğaya salınacak. O güne kadar rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilmeye devam edilecek.

Kaynak: İHA