"Doğada SanatKış Çalıştayı" Ilgaz'da gerçekleştirildi - Haberler
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"Doğada SanatKış Çalıştayı" Ilgaz'da gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Ilgaz'da düzenlenen "Doğada Sanat-Kış Çalıştayı"nda öğrenciler, kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimini deneyimledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Ilgaz'da düzenlenen "Doğada Sanat-Kış Çalıştayı"nda öğrenciler, kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimini deneyimledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Dr. Esra Ertuğrul Tomsuk tarafından ikincisi düzenlenen "Doğada Sanat- Kış Çalıştayı" Ilgaz'da gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe Ilgaz'ın büyüleyici kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimi deneyimleyen öğrenciler, doğanın malzemeleriyle, doğa-insan uyumuna ve birlikteliğine yönelik işler ürettiler.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilki sonbahar konseptiyle Alpsarı Göletinde gerçekleştirilmişti.

Çalıştayların devam edeceği belirtildi. - ÇANKIRI

Doğada SanatKış Çalıştayı Ilgaz'da gerçekleştirildi

Doğada SanatKış Çalıştayı Ilgaz'da gerçekleştirildi

Doğada SanatKış Çalıştayı Ilgaz'da gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, kar, Yerel, Haber

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