Doğada kanat çırpmaya devam edecekler

Her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği, ücretsiz eğitimleri ile çocuklara doğa sevgisi ve doğa bilinci aşılayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, doğal yaşamda yaralanan hayvanları da tedavi etmeye devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından çeşitli sağlık sorunlarıyla Eskişehir Hayvanat Bahçesine getirilen 1 kara akbaba, 1 kızıl şahin, 4 kukumav, 2 kulaklı orman baykuşu ve 1 kerkenez veteriner hekimlerin tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası tekrar doğaya kazandırıldı.

Genç kuşaklara hayvan sevgisini aşılayan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları koruyan Eskişehir Hayvanat Bahçesi içinde bulunan klinikte hem Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların hem de Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen hayvanların tedavi ediyor. Kara akbabanın yorgunluk, kondisyon düşüklüğü, kızıl şahinin ise elektrik çarpması teşhisleriyle tedavi altına alındığını hayvanat bahçesinde kukumav, kulaklı orman baykuşu ve kerkenez ise yavruyken annelerinden ayrı düşmeleri sebebiyle bakılıp büyütüldü. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşlar yetkililer tarafından doğaya salındı.

Yıl içerisinde farklı türlerde onlarca hayvanı tedavi ettiklerini ifade eden yetkililer, doğal yaşamda hasta veya sakat hayvan gören vatandaşların konuyu derhal (0222) 325 00 66 üzerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine iletmelerini istediler.

Kaynak: Bültenler