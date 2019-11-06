Doğada düğün fotoğrafları çektiren çift, yağmura yakalandı

06.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:12

ARTVİN'in Borçka ilçesinde doğal güzelliği ile ilgi odağı olan Karagöl'de düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen Petek Sezgin ve Kemal Beşirlioğlu, sağanağın azizliğine uğradı. Gelinlik ve damatlıkları ile elleri ve ayakları çamurla kaplanan çift, aldırış etmeden poz vererek fotoğraflarını çektirdi.

Artvinli sigortacı Petek Sezgin ile meslektaşı Kemal Beşirlioğlu düğün fotoğraflarını doğayla baş başa bir ortamda çektirmek istedi. Borçka ilçesinde doğal güzelliği ile etkileyen Karagöl'e giden çift, fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı'ya poz vermeye başladı. Çekimlerin sürdüğü sırada aniden bastıran sağanak nedeniyle çift, zor anlar yaşadı. Çiftin gelinliği ve damatlığı çamura bulandı. Elleri ve ayakları çamurla kaplanan gelin ve damat, aldırış etmeden poz vererek fotoğraflarını çektirdi.

'KARADENİZ SÜRPRİZLERLE DOLUDUR'Fotoğraf Sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, çiftle Karagöl'de çekim için anlaştıklarını belirterek "Kurduğumuz iletişim grubunda çekim gününü planladık. Artık giyecekleri kıyafetten gideceğimiz yere kadar her şeyi biliyorduk. Karadeniz sürprizlerle dolu bir bölge. Çekim mekanına gittiğimizde yağmur ve çamurla karşı karşıya kaldık. Bu çekimi erteleyebilirdik ama coğrafyanın ve o anki durumun aslında bizden ve yaşamımızdan çok da uzak olmadığı fark ettik ve devam ettik" dedi.'ÇAMURA BULANDIM'Petek Sezgin, fotoğraf çektirmek için Karadeniz'in doğasını seçtiklerini söyleyerek, "Karagöl'de hiç beklemediğimiz bir hava bizi karşıladı. Sonrasında benim de hiç yapmayacağım şeyler oldu. Çıplak ayaklarla çamurlara girdim. Çamura bulanmam, ağaçlara dokunmam, sırılsıklam ıslanmam bütün stresimi aldı. Yağmur, sis, çamur olmasına rağmen çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı" dedi.'ÇOK EĞLENCELİ OLDU'

Kemal Beşirlioğlu ise hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Düğünün ertesi gün çekimler için Karagöl'e gittik. Fotoğraf çekimleri yağmura rağmen çok eğlenceli oldu. Sıkılmadan üzülmeden günü muhteşem tamamladık. Biraz daha az ıslansaydık çekimi daha da uzatabilirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Artvin