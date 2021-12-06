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Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentte hayvan biyoçeşitliliğini gözlemlemek için doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Fotokapana, son olarak geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda dolaşan ve su içtiği görülen bir ayı yakalandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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