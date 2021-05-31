AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI
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AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI

AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da kırsal alanda köylüler tarafından dün bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru kızıl geyik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve...

Afyonkarahisar'da kırsal alanda köylüler tarafından dün bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru kızıl geyik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. İlk tedavisi yapılan yavru geyik görevliler tarafından biberonla beslenmeye başladı.

'HENÜZ MEME KORDONU YENİ DÜŞMÜŞ'

Sağlık durumu iyi olan yavru kızıl geyiğin tedavisi ve bakımı hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiğin eylül ayında Eskişehir'e götürülerek rehabilitasyon sürecine girmesinin planlandığını söyledi. Kandır, "Kızıl geyiklerin şu an yavrulama zamanı ve bu kızıl geyik yavrusu da yaklaşık 1 haftalık. Henüz meme kordonu yeni düşmüş diyebiliriz ve dişi bir yavru. Bulunduğu alanda köylüler titreyen ve yardıma muhtaç bir yavrunun kendilerine doğru geldiğini görmüşler ve çevrede de köpek riski olduğundan dolayı alıp Milli Parklara teslim etmişler" dedi.

Doğada geyik yavrularının ilk birkaç hafta bulundukları yerden ayrılmayacağını anlatan Doç. Dr. Kandır, yavru geyiğin biberonla beslendiği ve uzun bir süre merkezde kalacağını aktardı.

AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI
AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI
AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AFYONKARAHİSAR DOĞADA BULUNAN BİR HAFTALIK KIZIL GEYİK KORUMAYA ALINDI - Haberler
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