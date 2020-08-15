Doğada bulduğu yavru sincapları keçi sütüyle büyüttü
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Doğada bulduğu yavru sincapları keçi sütüyle büyüttü

MERSİN'in Silifke ilçesinde Songül Sarıkaya, dağda bulduğu yavru sincaplara sahip çıkıp, keçi sütü ile büyüttü.

Doğada bulduğu yavru sincapları keçi sütüyle büyüttü
15.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:12

MERSİN'in Silifke ilçesinde Songül Sarıkaya, dağda bulduğu yavru sincaplara sahip çıkıp, keçi sütü ile büyüttü. Sarıkaya, 'Badem' ve 'Fıstık' ismini verdiği sincapları, doğaya bırakmaya hazırlanıyor.

Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi Değirmendere mevkiinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, zeytin ağaçlarının kuruyan dallarını toplarken 2 sincap buldu. Henüz birkaç günlük sincapları evine götüren Sarıkaya, evde oluşturduğu kafeste keçi sütüyle besleyip büyüttü. Sarıkaya, sincapları ceviz ve fıstıkla beslemeye devam ediyor. Sincapların kendilerini koruyabilme ve besleyebilme aşamasına gelene kadar bakmaya devam edeceğini belirten Sarıkaya, "Biri erkek, biri dişi olan sincaplara 'Badem' ve 'Fıstık' ismini koydum. Benimle çok güzel bir iletişimleri var. İsimleri ile seslendiğim zaman hemen bana ses çıkartarak cevap veriyorlar. Acıktıklarında ve susadıklarında ses çıkartarak kendilerini ifade ediyorlar. Yanında bir de muhabbet kuşum var. Birbirlerine yoldaş oluyorlar. Sadece bana karşı uysallar, benden başkası yanlarına gittiği zaman çok hırçınlaşıyorlar. Bu nedenle çocuklarım bile yaklaşmıyorlar ki hayvanlar huzursuz olmasın."

'EVDE KİMSE YOKKEN ÇOCUK GİBİLER'

Gözü gibi baktığı sincaplarla aralarında farklı bir bağ oluştuğunu kaydeden Sarıkaya, "Özellikle evde kimse yokken kafesten çıkartıyorum. Benim üzerlerine çıkıp kendilerini sevmem için adeta nazlanıyorlar. Aramızda öyle güzel bir iletişim var ki bu harika bir duygu. Hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle hangi hayvan olursa olsun benim için çok değerlilerdir. Çiftçiyim, küçükbaş hayvan besiciliği de yapıyorum. Bu nedenle dağda çok fazla işimiz oluyor. Geçen yıl da yine hayvanlarımı otlatırken bir yılanın ağzından tavşanı kurtarmış, onu da yine evimde sütle besleyip büyüttükten sonra doğaya geri bırakmıştım. Yine bunları da kendi hayatlarını daim ettirecek güce eriştikleri zaman doğaya bırakacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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