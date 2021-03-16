Doğada bizi mutlu edecek her şey var
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Doğada bizi mutlu edecek her şey var

16.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:33
Doğada bizi mutlu edecek her şey var

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun, boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi.

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun, boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi. Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, " Hayatı karmaşıklaştırmak çok kolay. Zor olan içten gülen insanlarla huzurlu bir yaşam. Onun sırrı da bana göre doğal yaşamda. Doğada bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükselecek her şey mevcut zaten" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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