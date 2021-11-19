Doğada banyo keyfi

Yaban hayatında hayvanlar renkli görüntüler sergiliyor. Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri kurduğu foto kapanlarla o telaşı kaydediyor. O anlardan en enteresan anlarından birisi de anne ayı yavrusuyla yalakta banyo yapması oldu. Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, kurt, karakulak, yaban domuzu ve yılan kartalı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildiği belirtildi.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerin zaman zaman müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu paylaşımlarla yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması konusunda bilinç kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan son kayıtlarda ise Antalya'daki doğal alanlarda yaşayan kurt, karakulak ile yaban domuzunun görüntüleri yer alıyor. Kayıtlarda, yılan kartalının avladığı bir yılanı yediği de görülüyor.

Tunceli'de yaban hayatı takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; bozayı, vaşak, kurt ve yaban keçisi gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Sarp dağların, derin vadilerin ve ormanlık alanların bulunduğu kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince 2011 yılından beri yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyon takibi ve korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede Munzur Vadisi Milli Parkı başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Ovacık, Mazgirt, Nazımiye, Pülümür ve Pertek ilçesi kırsalında yaban hayatı varlığını görüntülüyor.

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2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



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