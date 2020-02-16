Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı

16.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:41







& ;Nişantaşı'nda bir lokantada yemek yedikten sonra objektiflere yansıyan oyuncu sokakta sevenlerinin yakın markajındaydı. Köstendil, basın mensuplarıyla ayaküstü söyleşmek için durduğu anda sevenlerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Oyuncu, üçüncü sezona giren diziyle ilgili olarak "Bu kadar uzun soluklu olacağını tahmin etmiş miydiniz?" sorusuna ise gülerek "Hayır birinci sezonda biter demiştim. Tabii ki düşünmedim ne bileyim ben?" diye cevap verdi.& ;