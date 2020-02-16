Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil, üç sezondur devam eden Çukur dizisiyle ilginç bir itirafta bulundu.
& ;Nişantaşı'nda bir lokantada yemek yedikten sonra objektiflere yansıyan oyuncu sokakta sevenlerinin yakın markajındaydı. Köstendil, basın mensuplarıyla ayaküstü söyleşmek için durduğu anda sevenlerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Oyuncu, üçüncü sezona giren diziyle ilgili olarak "Bu kadar uzun soluklu olacağını tahmin etmiş miydiniz?" sorusuna ise gülerek "Hayır birinci sezonda biter demiştim. Tabii ki düşünmedim ne bileyim ben?" diye cevap verdi.& ;