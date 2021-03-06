Doğacak bebeğine, kaybettiği altın dolu keseyi bulup veren kadının ismini verecek

AMASYA'da Suna Aylak (61) yolda yürürken yerde bulduğu kese dolusu altınları, polise teslim etti. Yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar'a (44) ait olduğu belirlendi. Kayıp altınlarını Aylak'ın elinden teslim alan Kanar, "Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim" dedi.

Kentte eczaneye gitmek isteyen Suna Aylak yol üzerinde, kırmızı bir kese olduğunu fark etti. Aylak kontrol ettiği kesenin altınla dolu olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların, kentte tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrılan Kanar, kaybettiği altınlarını Aylak'ın elinden teslim aldı.

O ANLARI ANLATTISuna Aylak eczaneye giderken altın kesesini bulup polis ekiplerine teslim ettiğini anlatarak, "Eczaneye ilaç almaya gitmiştim. Oradan gelirken ırmak kenarından oradan evime çıkayım dedim. Baktım orda kırmızı bir şey var. Şöyle ayağımla bir teptim. Sert bir cisim gibi geldi. Üzerine bastım bilmeden ayak izlerimde vardır hatta üzerinde. Eğildim, aldım, baktım altın. Hemen kapattım. Böyle yani toparlayamadım heyecanlandım. Korktum bir de altın ne olur olmaz ister istemez kendimde panik atak, ağlayarak geldim eve. Oğlum kapıyı açtı. Oğlum ben böyle böyle bir altın buldum, kese buldum. İçinde bir şeyler var. Baktık altın anne hemen polisi arayalım dedi. Hemen biz polisi aradık. Oğlum aradı yani Allah razı olsun. Allah razı olsun geldiler, polisler tutanak tuttular, teslim ettik. Ben korkumu atamadım, inşallah dedim, sahibi bir eksik derse, bir şey derse ben ne yapacağım. Memur beyler de bilir hayırlısıyla teslim etsem de kurtulsam dedim" diye konuştu.'ALTIN KESEMİN KAYBOLDUĞUNU GEÇ FARK ETTİM'Kaybettiği altın kesesine kavuşan Tekbir Kanar da, "Ablama öncelikle çok çok teşekkür ederim. Yani minnettarım ona sonsuza kadar. Emniyet amirlerimize de minnettarım, araştırdılar, buldular bizi. Biz 16.00 civarında markete gittik, çocuk kucağımdaydı. Onu da cüzdanıma koymuştum, keseyi, arabadan inerken çocuğu kucağıma aldım, demek ki o anda fermuarı açıldı cüzdanın o arada düşürmüşüm. Ablam sağ olsun oradan geçmiş, bulmuş. Ben çok geç fark ettim, çocuğu eve getirdim, yatırdım, çocuk kalktıktan sonra ağladı, cüzdanı eline vereyim dedim. Baktım cüzdanda kese yok. Yıllardır emeğim yani tekstilde biriktiğim emeğim" dedi.

Kanar ilk bebeğinin tüp bebek yöntemi ile olduğunu, ikinci bebeğe de aynı yöntemle sahip olmak için bu birikimi yaptığını ifade ederek, bebeğinin kız olması durumunda adını altınları bulan Suna Aylak'ın ismini vereceğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı