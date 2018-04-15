Doğa Yürüyüşünde Yaralandı
Zonguldak'ta, doğa yürüyüşüne giden kişi yüksekten düşme sonucu yaralandı.
Zonguldak'ta, doğa yürüyüşüne giden kişi yüksekten düşme sonucu yaralandı.
Elvanpazarcık beldesindeki Harmankaya Şelalesine yürüyüşe giden Engin Komşu (43), dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten düştü.
Yanındakilerin haber vermesinin ardından söz konusu yere gelen sağlık ve AFAD ekipleri, Komşu'ya müdahale etti.
Ekiplerce, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Komşu'nun, kolunun kırıldığı öğrenildi.