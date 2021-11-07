Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı - Haberler
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Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Rus çift, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince bulunarak kurtarıldı.

Rusya'dan Fethiye ilçesine 10 gün önce tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova çifti, dün saat 20.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ancak ikili, bir süre sonra bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen çift, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile AKUT ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan Vadym Kreckho ile Nadia Polova'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


- Muğla
Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus çift bulunarak kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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