Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 arkadaşı jandarma buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 arkadaşı jandarma buldu

24.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:12
Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 arkadaşı jandarma buldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanlık alanda kaybolan biri kız 2 arkadaş, jandarma ekiplerince bulunup, kurtarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanlık alanda kaybolan biri kız 2 arkadaş, jandarma ekiplerince bulunup, kurtarıldı.

S.C. ve A.Y. adlı arkadaşlar, gece yarısı, Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ancak ikili, şiddetli yağmur yağan bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen arkadaşlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin 2 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 arkadaşı jandarma buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:15:00. #1.14#
title