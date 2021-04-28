- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
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- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu Bodrum'da doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi düşerek ayağını kırdı.

- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu

MUĞLA - Bodrum'da doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi düşerek ayağını kırdı. Tepede mahsur kalan kadın bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Göktepe mevkisine yürüyüşe çıkan 47 yaşındaki Seyhan Akdağ, eğimli ve kayalık arazide dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Düştükten sonra ayağı kırılan kadının yardım istemesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi belirtilen yere sevk edildi.

Kadının bulunduğu tepeye çıkan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde aşağı indirildi. Kadının komşuları da olayı duymaları üzerine kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık bir saatlik operasyon sonunda sedye ile ambulansın bulunduğu bölgeye indirilen kazazede, ekiplere teşekkür etti. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu
- Göktepe'de ayağı kırılınca ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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