Doğa yürüyüşünde 35 metreden düşen kadın, 5 saatte kurtarıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında 35 metreden kanyona düşüp, mahsur kalan Nigar Ademyılmaz (54), 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ayağında kırık tespit edilen Ademyılmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çınar ilçesi Karasu Çayı mevkisinde doğa yürüyüşü yapan grupta bulunan Nigar Ademyılmaz, 35 metreden kanyona düşerek yaralandı. Gruptakiler durumu, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kurulan halat sistemiyle yanına gittikleri Ademyılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ayağı kırılan Ademyılmaz, ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansın beklediği bölgeye götürüldü. 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan Ademyılmaz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.