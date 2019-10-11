11.10.2019 11:16

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen doğa yürüyüşünde 1 ton atık toplandı.



Ertuğrul Gazi Lisesi öğretmen ve öğrenci ile belediye personelinin katılımıyla "Okul dışı eğitim ortamlarında yapılacak faaliyetler" kapsamında düzenlenen etkinlikte, doğa yürüyüşünün ardından çevre temizliği yapıldı ve kuşlara yem bırakıldı.



Belediye Proje Üretim Merkezi görevlisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz önce yürüdüler daha sonra Atatürk Ormanı'nda çevre temizliği yaptık, kuşlara yem bıraktık. Yaklaşık 1 ton cam, kağıt, teneke ve plastik gibi geri dönüşümü olacak atıkları topladık." dedi.

Kaynak: AA