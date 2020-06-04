Doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
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Doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları dağda kayboldular

Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş'a gelen bir kadın 3 kişi çıktıkları dağda kayboldu.

Doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
04.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:50

Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş'a gelen bir kadın 3 kişi çıktıkları dağda kayboldu. Telefonla yardım isteyen amatör sporculardan ikisi bulunurken, kayıp kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde il merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Onkişubat İlçesine bağlı Düldül Dağ'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Ekber Görür, Murat Kargın ve soyadı öğrenilemeyen Sevgi isimin de 3 kişi doğa yürüyüşü yapmak için Düldül Dağı'na çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan 3 kişi, gece karanlığıyla birlikte yönlerini kaybetti. Bunun üzerine Ali Ekber Görür, cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Ali Ekber Görür ile Sevgi isimli kadın kurtarılırken, arkadaşlarından ayrılan Murat Kargın'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dağdan indirilen biri kadın 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Muhammet Özer/İHA)

Kaynak: İHA

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