DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPIP KİRAZ HASADINA KATILDILAR

ADANA'da doğa tutkunları Saimbeyli ilçesinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından kiraz hasadına katılarak keyifli bir gün yaşadı.

ADANA'da doğa tutkunları Saimbeyli ilçesinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından kiraz hasadına katılarak keyifli bir gün yaşadı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Saimbeyli ilçesinde doğa yürüyüşü, foto safari ve kiraz hasadı etkinliği düzenledi. İlçede 'cöbük' olarak bilinen bin 500 rakımlı deniz ormanlarından başlayan bölgede doğa yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu da katıldı. Orman dokusu, meyve bahçeleri ve çiçek tarlaları arasında süren yürüyüş etkinliği yüksek dağların eteğinden akan Obruk Şelalesi ve Tabiat Parkı alanında son buldu. Şelalenin görselliğine hayran kalan doğa tutkunları bol bol sanatsal ve anı fotoğrafı çekti.

SAİMBEYLİ'YE DAVET VAR

Obruk Şelalesi önünde konuşan Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, tarihi ve doğal güzellikleri görmek için tüm doğaseverleri ilçeye davet etti. Kestioğlu, şöye konuştu:

'Burası kirazı ve üzümü ile meşhur ama doğa harikası olduğunu da kaçırıyoruz. Adana sınırları içerisinde ikamet edip Saimbeyli'yi bilmeyenler var. İlçemizin Adana'dan 160 kilometre uzaklıkta olmasının sebebidir belki. Burası suyu ile doğası ile yeşilliği ile cennetten bir köşe. Saimbeyli'nin gözden ırak doğa harikası yerleri var. Örneğin Hançer Kanyonu. Yaklaşık 8 kilometreyi bulan vadi ve kanyondur. Damlataş Mağarası, Ağustos sonuna kadar suyu akan Obruk Şelalesi. Kızlar Manastırı, Kızlar Hamamı olduğu söylenen bölgemiz var. Temiz havası, tarihi alanları ve doğal güzellikleri görmek için Saimbeyli'ye herkesi bekliyoruz."

TOPLADIKLARI KİRAZLARI SATIN ALDILAR

Kulüp üyeleri, Saimbeyli kırsalında gerçekleşen doğa yürüyüşünün ardından bir bahçede düzenlenen kiraz hasadına katıldı. Önce kiraz toplama incelikleri hakkında kısa bilgi alan üyeler topladıkları kiraz ve erikleri satın alarak bahçe sahibine katkı sağladı. Çevreye, doğal alanlara karşı duyarlı, yöre halkı gözeten ekoturizm gezilere önem verdiklerini belirten kulüp etkinlik lideri Havva Yalçın, 'Deniz ormanlarında başlayıp, obruk şelalesinde sona eren etkinliğimizde doğanı tüm güzelliklerini yaşadık. Ayrıca bir bahçede gerçekleşen ve müthiş keyif aldığımız kiraz hasadına katıldık. Ellerimizle topladığımız kirazları satın alarak Adana'ya döndük' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı