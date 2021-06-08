Doğa Yürüyüşleri Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Covid-19 normalleşme kararları ile birlikte gençler için düzenlediği doğa yürüyüşlerine tekrar başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Covid-19 normalleşme kararları ile birlikte gençler için düzenlediği doğa yürüyüşlerine tekrar başlıyor.

2021 yılının ilk doğa yürüyüşü 12 Haziran Cumartesi günü Bozdağ'a yapılacak. Doğa yürüyüşüne katılmak isteyen gençlerin bilgi ve kayıt için 0222 230 35 16 numaralı telefondan Gençlik Merkezi'ne ulaşabileceklerini belirten yetkililer, trekking için Cumartesi günü 09. 00'da Gençlik Merkezi önünden araç kaldırılacağını ifade ettiler. Doğa yürüyüşü etkinliğine katılacak gençler için Koronavirüs önlemlerine de dikkat edilecek. Katılımcılara araca biniş öncesinde Hes kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak. Ayrıca etkinlik sırasında da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Trekking etkinlikleri ilerleyen haftalarda da devam edecek. Bu kapsamda 19 Haziran Cumartesi günü de Tükmen Dağına yürüyüş düzenlenecek.

Kaynak: Habermetre