Doğa Vurgun: Filme gelen tepkiler oldukça olumlu
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Doğa Vurgun: Filme gelen tepkiler oldukça olumlu

Doğa Vurgun: Filme gelen tepkiler oldukça olumlu
Bültenler - Haberler | Güncel

Milano'da Zion Lacroix adıyla yaşamını sürdüren 29 yaşındaki, İstanbul doğumlu yönetmen ve sanatçı Doğa Vurgun, çektiği deneysel kısa filmler ve yarattığı sarkastik projeleri ile Avrupa'da ülkemizin genç ve yaratıcı yüzünü temsil ediyor.

Lacroix, 2019'da Londra'da tamamlanan; Milano, İstanbul ve Atina gibi moda film festivallerinde de büyük ilgi toplayan "Discord" isimli moda filminden sonra kendine has tutumuyla ele aldığı "tepkisizlik, sahtelik ve toplumsal baskı" gibi temaları bu sefer de 2021 Milano Moda Haftası'nda yayınladığı "Prelude" isimli filminde işliyor.

Filmin çekimlerini Milano'da tamamlayan Zion Lacroix, şehrin mimari dokusunun ve beşeri yapısının kendisi için sonsuz bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Prelude benim gözümde günlük hayatta kurduğumuz sahtelik ve gerçeklik arasındaki dengeyi simgeliyor. Geçen hayat, naylon maskeler ve kahkahalar…Lacroix aynı zamanda, filmin Milano, İstanbul ve New York gibi büyük şehirlerdeki gösteriminden gelen tepkilerin de oldukça olumlu olduğunu belirtiyor. Prelude'un ardından 2020 senesinin son çeyreğinde hazırlıklarına başladığı ve çekimlerini tamamladığı yeni kısa filmi "The Sixfold" (Altılılar)'un post-prodüksiyon aşamasını yürüten Zion Lacroix, filmin 2021'in son çeyreğinde festival yolculuğuna hazır olacağını söylüyor.

Kaynak: Bültenler

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