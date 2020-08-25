Doğa ve Milli Parklar 442 bin lira ceza kesti, belediye "Yapmadık" dedi Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi'ne ait kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarına zarar verdiğigerekçesiyle Doğa Koruma Milli Parklar 6.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi'ne ait kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarına zarar verdiği

gerekçesiyle Doğa Koruma Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü tarafından sahile kepçe girdiğine ilişkin tutanak tutularak uygulanan 442 bin 482 lira idari para cezasının ardından belediye sosyal medya hesabından "iş makinesinin sahildeki yuvalara zarar verdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması geldi.

Önceki gün Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline gelen iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi. Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi ve Biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye toplamda 442 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar için 73 bin lira olan ceza, 2872 sayılı çevre konunun 20 k maddesine göre kurum, kuruluş ve ve işletmelere 3 katı olduğu ve iki ayrı noktada suç işlendiği için rakam 442 bin liraya yükseldi.

Belediyeden yalanlama

Kumluca Belediyesi sosyal medya hesabından Belediye Başkan Vekili Tuncay Dalgıç imzasıyla yaptığı açıklamada belediye olarak hayvan dostlara karşı duyarlı oldukları ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretildiği bilgisi paylaşıldı. Caretta Caretta kaplumbağalarıın yumurtlama alanları olan sahillere 500 adet yuvalama alanına koruma kafesi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Personellerimiz tarafından kafesler, zarar görmemesi için gözetim altına alınmış ve yavruların denizle buluşması için her türlü çaba gösterilmiştir. Dün bazı mecralarda yer alan iş makinesinin sahildeki yuvalara zarar verdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA