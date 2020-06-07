Doğa ve hayvan sevgisiyle 40 yıldır çobanlık yapıyor
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Doğa ve hayvan sevgisiyle 40 yıldır çobanlık yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45 yaşındaki Ayhan Şentürk, doğa ve hayvan sevgisiyle 40 yıldır çobanlık yapıyor.

07.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45 yaşındaki Ayhan Şentürk, doğa ve hayvan sevgisiyle 40 yıldır çobanlık yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde ikamet eden Şentürk, 5 yaşında başladığı çobanlığı sürdürüyor.

Şentürk, yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvancılıkla başladığı mesleğine küçükbaş hayvanlarına bakarak devam ettiğini söyledi.

Bu işi doğa ve hayvan sevgisiyle yürüttüğünü belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"İnegöl dışına askerlik harici hiç çıkmadım. Annem ve babamla yaşıyorum. Ben hayvanlara bakıyorum, hayvanlar bana bakıyor öyle yaşayıp gidiyoruz. 'Şu işi yaparım, yapsaydım daha iyi olurdu' dediğim zamanlar oldu ama bu iş daha bana uygun geldi. Koyun güderken daha rahatım. Kafam rahat, insanlardan biraz daha uzak, huzurlu. Sabahleyin tek derdim koyunları salıp doyurmak.

Doğa, özgürlük bana göre. İnsanlar köylere geliyor. Doğaya kaçtım zannediyorlar. Yine beton ev, tel örgü içinde yine hapis. Ormanda ağacın dibinde durmak varken, neden tel örgünün içine kapatıyorsun kendini? Onlar doğaya geliyorlar ama yine özgür değiller."

Doğa ve hayvan sevgisiyle 40 yıldır çobanlık yapıyor

Kaynak: AA

Manşet

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