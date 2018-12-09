Doğa ve Fotoğraf Tutkunları Gölcük'e Akın Etti

Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda yağan mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluştururken, doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeye akın ederek o anları ölümsüzleştirdiler.

Isparta kent merkezinde geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da gerçekleşen mevsimin ilk kar yağışı, bu yıl merkeze bağlı Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili oldu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Isparta'da, bünyesindeki krater gölü ve doğal bitki örtüsüyle ön plana çıkan ve kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük, yazın olduğu gibi kışın da kar yağışı sonrasında fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Doğa ve fotoğraf severler, tabiat parkına akın ederek manzarayı ölümsüzleştirdiler.

Kimileri krater gölü kıyısında özçekim yaparken, kimileri de manzara eşliğinde farklı açılardan hatıra pozları verdi. - ISPARTA