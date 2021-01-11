Doğa tutkunu öğretmen salgında "evde kalarak" örnek oluyor
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Doğa tutkunu öğretmen salgında "evde kalarak" örnek oluyor

11.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:37
Doğa tutkunu öğretmen salgında

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının "evde kal çağrısına" doğadaki ağaç evinde kalarak destek veriyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının "evde kal çağrısına" doğadaki ağaç evinde kalarak destek veriyor.

Zamanının büyük bir kısmını elektrik olmayan kulübede kızı ve köpekleriyle şehir stresinden uzak bir şekilde geçiren 42 yaşındaki Cemil öğretmen, onu tanıyanlara da örnek oluyor.

Küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını sosyal medyadan paylaşan ve çok sayıda takipçisi olan Cemil öğretmen, gönüllü "izole" hayatı ile dikkati çekiyor.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan Ceylan, salgın sürecinde uzaktan derslerin bazılarını da doğadaki kulübesinde çevrim içi veriyor.

Cemil Ceylan, AA muhabirine, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını, insanların sağlık çalışanlarına destek olmak istiyorlarsa kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Kurallara uyarak evde kalmayı, kalabalıktan uzakta yaşamayı özendirerek sağlık çalışanlarına kendince destek vermeye çalıştığını ifade eden Ceylan, salgın sürecinde herkesi daha sorumlu davranmaya davet etti.

Her fırsatta öğrencilerine de bu yönde bilgiler verdiğini belirten Cemil Ceylan, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, onlar sürekli bizler için duyarlı davranmaya çalıştılar, geceleri gündüzlerine dahil oldu. Bizlerin de onları düşünerek sevdiklerimizi düşünerek 'evde kal çağrılarına' uymamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince kalabalık ortamlara girmememiz lazım. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. " diye konuştu.

Salgında stresten uzak bir hayat

Salgın sürecinde şehir stresinden uzakta doğada zaman geçirdiklerini anlatan Ceylan, "Genelde kulübemizdeydik. Müzik öğretmeniyim online derslerimi yeri geldi burada yaptım. Hayvanlarımızla vakit geçirdik, toprakla iç içe olduk." dedi.

Ceylan, salgın sürecinde insanların izole ve doğal yaşama ilgilerinin arttığını ancak bu yaşamın doğal yaşamı korumak gibi birtakım sorumluluklarının olduğuna da işaret etti.

İnsanların doğdukları kırsal köylere ev yapmaya başladığını aktaran Ceylan,"Kırsala bir yönelme oldu. İnsanlar doğdukları köylere evler yapmaya başladı. Şehirden ve şehrin stresinden uzaklaşmaya başladılar. Bu beni çok memnun ediyor. Biz köyde doğduk. Doğa bizim evimiz gibi ama şehir yaşamına alışmış bazı insanlar biraz zorlandılar. Çünkü doğa cennet gibidir yeri gelir cehenneme döner. Kış şartları zordur. Doğada yaşam zordur. Bunları göz önünde bulundurarak hareket etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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