Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi Murat Dağı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gediz ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak ilinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor.

Baharın gelmesine karşın kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Murat Dağı'nın zirvesi, meraklılarına görsel şölen sunuyor.

Kayak merkezinin de kurulduğu Murat Dağı, son yıllarda dağcılar kadar kar nedeniyle ulaşımın zor olmasına karşın doğa ve fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline geldi.

Zirveye ulaşanlar, 2 bin 300 metre yükseklikten adeta ayaklar altına serilen Gediz ormanlarınının bulutlar arasındaki doyumsuz manzarasını izleyebiliyor ve eşsiz güzellikleri fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor.