Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği

Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen ve suların şırıl şırıl aktığı Munzur Gözeleri, ziyaretçilerini cezbediyor.

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen ve suların şırıl şırıl aktığı Munzur Gözeleri, ziyaretçilerini cezbediyor.

Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve dört mevsim ilgi gören Munzur Gözeleri, sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleriyle bölgedeki gözde turizm alanlarının başında geliyor.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, kent merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Munzur Gözeleri, ilkbaharın gelişiyle birlikte kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve çevresinde açan rengarenk çiçekler ile eşsiz manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na hayat veriyor

El değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sergileyen Munzur Gözeleri, yaban hayatı, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.

Günübirlik turlarla hafta içi ve hafta sonu tatilinde çevre illerden Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler, burada doğal güzellikler arasında doyasıya vakit geçirerek fotoğraf çekimleri yapıyor.

Yurt içi ve dışından da ziyaretçi ağırlıyor

Ziyaretçilerden Caner Yalvaç, AA muhabirine, Tunceli'nin, doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andırdığını söyledi.

Munzur Gözeleri'ni sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Yalvaç, "Munzur Gözeleri'nde her sene ilkbaharın gelişi ve karların erimesiyle beraber sular çoğalıyor. Suların debisi yükseldikçe buranın görüntüsü daha da bir değişiyor ve ilgi çekiyor. Buranın ilkbahar aylarında muhteşem bir atmosferi var." dedi.

Yalvaç, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin Munzur Gözeleri'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Burada kaya oyuklarından ve dağların eteğinden çıkan çok sayıda su kaynağı var. Bu kaynaklar Munzur Çayı'nın pınarını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Hakan Arslan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:18:38. #1.11#

title