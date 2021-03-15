Doğa tutkunları sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
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Doğa tutkunları sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

15.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:07
Doğa tutkunları sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

İslahiye ilçesinde bir grup dağcı, Huzurlu Yaylası'nda sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

İslahiye ilçesinde bir grup dağcı, Huzurlu Yaylası'nda sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 50 dağcı, İslahiye ilçesinde Amanos Dağları zirvesindeki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından grup üyeleri pankart açarak sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Grup adına konuşan Halil Egşi, sağlık çalışanların destek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına bu dönemde daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Egşi, "Herkesin evlerinden dışarı çıkmaya korktuğu zamanda koronavirüsle en ön cephede savaştı onlar. Kendi çocuklarına, ailelerine hasret kaldılar. Onlara her zaman saygı ve sevgimiz sonsuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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