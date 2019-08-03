Doğa tutkunları kendi imkânlarıyla Başkale travertenlerine bakım yaptı

Hakkari'nin ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova doğa tutkunları, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlere bakım yaptı.

Yüksekova doğa tutkunları her hafta olduğu gibi, bu hafta da doğaseverlerle Van'ın Başkale ilçene bağlı Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenlere gezi düzenlediler. Doğa tutkunları boşa akan sulara bentler oluşturarak travertenlerin susuz kalıp bozulmasını önlediler. Daha sora travertenlerde çevre temizliğini yapıp tekrar ilçeye geri döndüler.

Konuyla ilgi açıklama yapan yerel rehber ve TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan; "Yüksekova doğa tutkunları, kurumaya yüz tutmuş Başkale travertenlerini korumak için sulara bent yaparak, canlı kalması için büyük çaba gösterdiler. Buradaki travertenler suyu boşa aktığı için, Pamukkale görünümündeki travertenlerin görünümü bozuluyor ve kurumaya yüz tutup kireçleşiyor. Bizler de bunu önlemek için, Yüksekova doğa tutkunları olarak yaptığımız gezide yaklaşık iki saate yakın bir çalışma yaptık. Arklar, bentler oluşturduk. Bize yardım eden ve bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA