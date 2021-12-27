Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar - Haberler Spor
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Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar

Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, bin 826 metreyle şehrin en yüksek noktası olan Türkmen Dağı zirvesine tırmandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, bin 826 metreyle şehrin en yüksek noktası olan Türkmen Dağı zirvesine tırmandı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu üyeleri kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı, şehrin en yüksek zirvesi Türkmen Dağı'na tırmandı. 30 kişilik ekip zorlu hava şartları ve zemin koşullarına aldırış etmeden bin 826 metreye çıktı. Eşsiz manzara eşliğinde tırmanışını tamamlayan doğa tutkunları, dönüş yolunda ise buz tutan Gölcük Yayla göletinin üzerinden yürüyerek geçerek etkinliği sonlandırdı. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve spora teşvik etmek için her hafta etkinlik düzenlediklerini belirten yürüyüş ekibi kaptanı Gökay Konuk, herkesi doğayla iç içe olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar

Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar

Doğa tutkunları kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Türkmen Dağı'na çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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