Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Eskişehirli doğa tutkunları, Mihalgazi ilçesindeki Bozaniç kayalıklarında 17 kilometrelik yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları, Mihalgazi ilçesindeki Bozaniç kayalıklarında 17 kilometrelik yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler kapsamında, topluma spor ve çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Mihalgazi ilçesinde bulunan ve Bozaniç Mahallesi'ne adını veren kayalıklarda 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 katılımcının yer aldığı etkinlikte, doğa tutkunları hem açık havada spor yaptı hem de doğanın eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

Doğa tutkunları eşsiz manzaralı Bozaniç kayalıklarında yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Eskişehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title