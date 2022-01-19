Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı - Haberler Spor
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Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirli doğa tutkunları, Frig Vadisi'nde yaptıkları yürüyüş boyunca adeta 4 mevsimi birden yaşadı.

Eskişehirli doğa tutkunları, Frig Vadisi'nde yaptıkları yürüyüş boyunca adeta 4 mevsimi birden yaşadı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, Frig Vadisi'nin Yenisofça ve Seklice mahalleleri arasında kalan kısmında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sağlıklı yaşama teşvik etmek için düzenlenen yürüyüşe farklı yaşlardan 30 grup üyesi katıldı. Vadi içerisindeki tepelik ve ormanlık arazide 15 kilometrelik yürüyüş boyunca doğa tutkunları adeta 4 mevsimi birden yaşadı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu tepelik bölgelerden, aşağı ormanlık alanlara inen doğa tutkunları güneşli ve ılık bir havayla karşılaştı. Öte yandan, bölgede bulunan termal kaplıcalarda yüzen yürüyüş ekibi üyeleri sıcak suyun tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik yürüyüşte 4 mevsimi birden yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Eskişehir, Spor, Haber

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