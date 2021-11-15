Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri 'Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a' adını verdikleri rotada 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehirli doğa tutkunları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve şehir yaşamının stresinden kurtulmak için 'Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a' adını verdikleri parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. ESDAG üyeleriyle birlikte 50 kişinin katıldığı yürüyüş, 15 kilometre sürdü. Zorlu yollardan geçilen parkurda Kütahya'nın İncik Köyü'ndeki Frig yerleşim alanları ve Bizans döneminden kalma bin 200 yıllık Kayzer Kalesi ziyaret edildi. Yürüyüş esnasında sonbaharla birlikte doğanın büründüğü eşsiz renkler, güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR