Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı - Haberler
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Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri 'Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a' adını verdikleri rotada 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri 'Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a' adını verdikleri rotada 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehirli doğa tutkunları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve şehir yaşamının stresinden kurtulmak için 'Tarihe yolculuk: Friglerden Bizans'a' adını verdikleri parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. ESDAG üyeleriyle birlikte 50 kişinin katıldığı yürüyüş, 15 kilometre sürdü. Zorlu yollardan geçilen parkurda Kütahya'nın İncik Köyü'ndeki Frig yerleşim alanları ve Bizans döneminden kalma bin 200 yıllık Kayzer Kalesi ziyaret edildi. Yürüyüş esnasında sonbaharla birlikte doğanın büründüğü eşsiz renkler, güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

Doğa tutkunları 15 kilometrelik parkurda tarihe yolculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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