Doğa turizminin gözde mekanı "Kocayayla" yeni sezona gün sayıyor
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Doğa turizminin gözde mekanı "Kocayayla" yeni sezona gün sayıyor

Doğa turizminin gözde mekanı 'Kocayayla' yeni sezona gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yıllarda bahar ve yaz aylarının doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki 1550 rakımlı Kocayayla, yeni sezona açılmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yıllarda bahar ve yaz aylarının doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı Akdağ Tabiat Parkı'ndaki 1550 rakımlı Kocayayla, yeni sezona açılmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar-Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla, geniş karaçam ormanı, meşelik alanları ve eşsiz manzarasının yanı sıra macera tutkunlarının gezdiği Tokalı Kanyon ile yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yapay gölet, sosyal tesisler ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler, doğa, kamp ve karavan turizmi için Kocayayla'ya gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Tesislerin işletmesini yapan Sandıklı Belediyesi de Akdağ göletine kazandırdığı saltanat kayığı, nilüfer botlar ve deniz bisikletleriyle ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Belediyenin verilerine göre geçen yıl 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kocayayla, bu yıl bayramla birlikte yeniden doğaseverlerle buluşacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Akdağ'ın doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla bölgenin çekim merkezi olduğunu söyledi.

Pandemiden uzak doğayla iç içe olmak isteyenlere Akdağ'ın büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Tanır, şunları belirtti:

"Bahar ayında olmamıza rağmen Akdağ'ın yüksek kesimlerinde kar görülüyor. Tokalı Kanyon'da trekking yapabilirisiniz. Endemik bitkiler ile yaban hayatını burada gözlemleyebilirsiniz. Yapay gölet ve çam ağaçlarının eşsiz manzarası burada yer alıyor. Özellikle doğa tutkunlarına Akdağ, bu fırsatı sunuyor."

-"Geçen yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi geldi"

Tanır, Kocayayla'nın 2020'de izole tatilde çekim merkezi olduğunu ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere çevre illerden 100 bin turistin bölgeyi ziyaret ettiğini vurguladı.

Pandemi kısıtlamaları etkilemezse bu yıl 100 binin üzerinde bir ziyaretçi akını beklediklerini aktaran Tanır, "Artık insanlar, şehirlerden ve apartmanlardan sıkıldılar. Doğayla iç içe yerleri tercih ediyorlar. Akdağ'da bu doğal manzaralarıyla insanlara keyifli ortamlar sunuyor. Dolayısıyla bu yıl da Akdağ'a gelen günübirlik ve kampa gelen turist sayıları artacaktır." diye konuştu.

"Ramazan Bayramıyla konaklama başlıyor"

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş da doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı Kocayayla'daki konaklama ve sosyal tesislerde hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Ramazan ayı içerisinde bungalov evlerine rezervasyon almaya başlayacaklarını belirten Kaşdaş, "Ramazan Bayramı itibarıyla da konaklama ve sosyal tesislerimizde yeni sezonu açmış olacağız. Yapay göletimizde de deniz bisikletlerimiz, nilüfer botlarımız ve saltanat kayığımızla bütün misafirlerimize hizmet vereceğiz. Bu yıl da mayıs ayı itibarıyla ziyaretçilerimizi Akdağ Tabiat Parkı'mıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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