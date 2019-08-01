Doğa sporlarına ilk yardım eğitimi

İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sertifikalı Temel ilk Yardım Eğitimi İznik Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü üyeleri katıldı. Bursa Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Hemşireleri Asiye Acıköse, Umut Gülsüm Beceren Koç ve Gülşen Çakar tarafından uygulamalı olarak İlk Yardım konuları anlatıldı.

İlk Yardım Hayat Kurtarır derken "İlk Yardım Bilmiyorsan Dokunma, Hemen 112 Ara" diyerek Eğitme başlayan Hemşireler; Hayat Kurtarmak İçin İlk önce İnsan Yapısını iyi tanımalıyız. İlk Yardım konusunda Eğitimli ve Kararlı olmalıyız. İlk Yardımı Yetişkin ve Çocuk (1-8 yaş), Bebek (0-1 Yaş) diye ayırmalı ona göre müdahale edilmelidir. Solunum Yolu açma, Kalp Masajı, Kırık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Kanamalarda ilk Yardım, Bilinç Bozukluklarında ilk yardım gibi konularda uygulamalı Eğitimler Verildi.

2 Gün boyunca kursa katılanlara Slayt ve görsel eşliğinde verilen Eğitim sonunda yapılacak yazılı test sonrasında başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

Kaynak: Bültenler