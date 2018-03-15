Doğa Sigorta'ya Tüketici Kalite Ödülü

Doğa Sigorta A.Ş, 31'inci Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Bu sene "Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka"temasıyla gerçekleştirilen 31'inci Tüketici Zirvesi'nde yılın Tüketici Kalite Ödülü'nü Doğa Sigorta A.Ş, kazandı. Şirket adına ödülü Doğa Sigorta Genel Müdür'ü Coşkun Gölpınar teslim aldı.

Zirvede, 'Teknoloji ve Refah' konulu workshop'ta konuşmacı olarak yer alan Doğa Sigorta A.Ş CEO'su Nihat Kırmızı, "Doğa Sigorta A.Ş olarak sektöre adım attığımız 2014 yılında çok önemli rakiplerimiz vardı. Sektördeki rekabet ortamı karşısında nasıl rekabet edebileceğimizin analizini yaptık. Öncelikle teknolojiye yapacağımız yatırımı ele aldık. Teknolojiyi kullandığımız ölçüde fark oluşturabileceğimizi düşündük. Bugün geldiğimiz noktada 3.5 milyon sigortalıya hizmet vererek sektörün en büyük sigorta şirketlerinden biri konumuna yükseldik. Bu başarıyı müşteri odaklı olmamız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla sağladık" diye belirtti.

"Teknolojik yatırımlarla nitelikli insan kaynağı elde ettik"

Teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin daha nitelikli insan kaynağı elde ettiğini vurgulayan Kırmızı, konuşmasında, "Yaptığımız teknolojik yatırımlarla çok iyi bir insan kaynağı oluşturarak şirketimizi önemli bir noktaya getirdik. Teknolojiyi kullanarak sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da refah ortamı sağladık. Bundan sonraki süreçte teknolojiyi kullanabildiğimiz ölçüde sigorta sektöründe rol oynayabileceğiz. Önümüzdeki dönemde bu bakış açısıyla ilerleyerek teknolojiye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL