Doğa Sigorta A.Ş Ege'deki Acenteleriyle Bir Araya Geldi

Toplantıda 2017 yılında özellikle sektörün nabzını tutan trafik branşında yaşanan gelişmeler karşısında, Doğa Sigorta A.Ş'nin acenteleri için en güvenli liman olduğu vurgulandı. 2018 yılı için "tüm branşlarda yenilenme ve gelişme" mesajı verildi

Doğa Sigorta A.Ş tarafından 152 acentenin katılımıyla gerçekleştirilen Ege Bölge Müdürlüğü toplantısında 2017 yılı masaya yatırıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda acenteleri ile sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelen şirketin, 2018 yılı yol haritası paylaşıldı

Doğa Sigorta A,Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdür Coşkun Gölpınar, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Sığın ve Anadolu Bölgelerinden Sorumlu Satış Grup Müdürü Vedat Özer'in konuşma yaptığı toplantıda acenteleri ve iş ortaklarına dokunmayı kurum kültürü olarak benimseyen bir şirket olarak 2017 yılı hedeflerine başarıyla ulaşıldığı vurgulandı.

ACENTELER İLE GÜVEN TAZELENDİ



Acentelerin Doğa Sigorta A.Ş'nin en önemli paydaşları olduğunun altının çizildiği toplantıda, 2017 yılına damgasını vuran trafik sigortasında getirilen yeni düzenlemeler karşısında, acenteler ile güven tazelendiği belirtildi.

2018: YENİLENME VE GELİŞME HAREKETİ

2017 yılının bitimine sayılı günler kala zor bir süreci başarıyla geride bırakmanın mutluluğuyla gerçekleştirilen toplantıda, 2018 yılında başta yangın, sağlık, kasko olmak üzere tüm branşlarda çapraz satışa ağırlık vererek şirket performansının zirveye taşımasının hedeflendiği belirtildi. Yeni dönem, tüm branşlarda bir yenilenme ve gelişme hareketi olarak tanımlandı. Şirketin, acentelerinden aldığı güçle, daha büyük hedeflere doğru ilerleyeceği yönündeki inancı pekiştirildi.