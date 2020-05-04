Doğa sevgiyle korunur!

Şile Belediyesinin düzenlediği "Temiz Doğa, Temiz Gelecek" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin çizdikleri resimler Şile Belediyesi hizmet araçlarının üzerinde tüm Şile'yi geziyor.

Şile Belediyesi temizlik araçları üzerinde yer alan öğrencilerin resimlerini heyecanla inceleyenBelediye Başkanı İlhan Ocaklı "Kıymetli Evlatlarımızın Hayalleri Araçlarımızı Süslüyor" bizler için büyük mutluluk vurgusu yaptı.Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; "23 Nisan ve Meclisimizin 100. Yılı anısına düzenlediğimiz etkinlikler kapsamındaki resim yarışmamıza öğrenci kardeşlerimizin gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı.İlkokul öğrencilerimizle hayallerindeki doğayı ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir sosyal proje bağlamında bir resim yarışması düzenledik.Evlatlarımızın çizmiş olduğu hayallerindeki doğayı ve çevre kirliliğine karşı dikkat çektikleri bu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin resimlerini bizlerde temizlik araçlarımızda resmederek onların hayallerini gerçekleştirmek adına bir adım atmış olduk.Evlatlarımızın da bu heyecanına ortak olmuş bulunuyoruz.Onların bu hayallerini gerçekleştirmek adına bizler bu resimleri resmettiğimiz temizlik araçlarımızla üzerimize düşeni yerine getiriyoruz.Ama lütfen sizlerde bu hassasiyeti göstererek bu hayallere ortak olabilirsiniz.Şile'yi seviyoruz.Doğamızı seviyoruz."dedi…

Kaynak: Bültenler