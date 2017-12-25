Doğa Severlerin Edirne'de Başlayan Yürüyüşü Yunanistan'da Bitti

Edirne'de sınır aşan doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.



Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinden (EDOSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüyüş için Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde toplandı.



Yürüyüşe geçen 35 doğa sever Pazarkule ve Kastanies sınır kapılarındaki işlemlerini tamamlamaları sonrası yürüyüşlerine komşu ülkede devam etti.



Kastanies ve Razia köylerinde yürüyen ve Bulgaristan'dan doğan Yunanistan ve Türkiye'den geçen Arda Nehri kenarında dinlenen doğa severler "Arda boyları doğa yürüyüşünü" yaklaşık 4 saatte 15 kilometrelik tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman, Türkiye'nin sınırı aşan ilk doğa yürüyüşü olma özelliğini elinde bulunduran etkinliğe Edirne, İstanbul, Babaeski ve Lüleburgaz'ın yanı sıra Yunanistan'ın Orestiada şehrinden 4 Yunan katılımcı ve bir süredir Edirne'de yaşayan İngiliz bir doğa severin de katılım gösterdiğini belirtti.